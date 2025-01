Iako je uzrok požara banalan žar od cigare, požar u starčkom domu je ipak ogromnih srazmera po pitanju tragedije, pa je Jošić komentarisao to da kada su vatrogasci stigli na lice mesta, vatra je već bila u razbuhtaloj fazi:

- To znači da je požar trajao najmanje tri, četiri sata. Naravno, zavisno od zapaljivih materijala možda i manje, ali kasna je dojava bila jer su vatrogasci stigli posle 10 minuta što je izvanredno, skoro nemoguće, zbog udaljenosti objekta. U svakom slučaju, to govori da je požar trajao, a niko nije poslao dojavu, niti obavestio da je požar nastao. To je ono što govorimo, i najveći požari se na početku mogu ugasiti i sa čašom vode, a posle dva sata ni sto vatrogasaca ne može da pomogne.