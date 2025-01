- Postoje osnovi sumnje da je Miodrag B. 20. januara oko 22:50 u porodičnoj kući sedeo sa oštećenim proslavljajući slavu Sveti Jovan Krstitelj i nakon što su tokom popodneva i večeri konzumirali alkohol, u jednom trenutku između njih je došlo do verbalne rasprave, a potom i do fizičkog sukoba. Nakon toga, Miodrag B. je otišao do kuhinje, uzeo nož i njime ubo oštećenog u predelu levog pazuha, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život, usled koje je D.N. preminuo u Urgentnom centru 21. januara u 00:05 časova - navodi se u saopštenju.