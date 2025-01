Pre dva dana osvanula je vest da je po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen osamdesetogodišnji muškarac zbog polnog uznemiravanja četrnaestogodišnje devojčice. On je uhapšen po prijavi roditelja, a inače je blizak komšija devojčice. Kako se navodi, zna je od malih nogu. Upravo stručnjaci navode da su pedofili najčešće iz neposrednog okruženja svojih žrtava i bliski poznanici, rodjaci, pa čak neretko članovi samih porodica žrtve.

- Sve je počelo pre malo više od pet meseci kada se moja ćerka požalila mojoj majci. Ona je znala samo da to nije u redu, ali nije znala kako to da objasni. Bila je u strahu kome će prvo da kaže, a sa mojom majkom ima poseban odnos. Kada joj se poverila bili smo u Mariboru. Smatrala je možda da joj je lakše sve da kaže kada je što dalje od njega. Tada joj nije sve ispričala, rekla joj je samo kako ju je hvatao za zadnjicu i ljubio u obraz. Tek posle kada smo došli kući, otvorila se ispred mene i njenog oca i ispričala je sve. Rekla je da je hvatao za obraz, da je pitao da se ljube u usta i da je pokušao nekoliko da ide rukom prema međunožju. Tada je imala sedam godina. Prijavili smo policiji, priveli su ga sutradan, saslušali ga i pustili kući - započela je Janković.

- Svedoka nije bilo, advokat mi kaže da je to teže za dokazati zbog toga i da može trajati mesecima. Imali smo veštačenje, samo što ja sa tim dokazom živim pet meseci. To je dete koje ni ja više ne mogu da prepoznam, totalno je drugačija nego što je bila pre. Ima napade agresije i histerije, pokušavam da nađem psihologa za nju, ali ne uspevam.

Šlajmer je sa stručnog stanovišta objasnila zašto je to tako:

- Obično se kreće suptilno. Prvo se opipava teren, a za dete je to teren koji je nesiguran. Kada se dete nalazi u podređenom položaju je krucijalno značajno. U početku uvek dolazi do efekta začuđenosti. Dete ne zna ni da verbalizuje sadržaj tog akta koji se dešava. Kome reći, a da ne bude osuđivano je drugi korak o kojem dete razmišlja. Sam pristup treba da bude bez osude i da se ne inicira kontekst. Važno je da dete priča u onoj meri koliko je potrebno, da polako dodaje sadržaj. Deca su nekada introvertna. Ne vole da pričaju puno o sebi i o svojim osećanjima. Svesni su šta im se dogodilo, znaju da nije prihvatljivo, ali ne znaju kome bi se poverili.

- Iz te porodice me niko nije kontaktirao već pet meseci. Taj čovek ima četvoro dece, tri ćerke. Niko nije našao za shodno da okrene telefon i da pita kako je dete. To su majke koje imaju svoju decu. Mi smo mesecima išli kod njih, bili su naši kućni prijatelji, njegova snajka bila je moja najbolja drugarica.

- Nije pominjala ništa, ali primetila sam da postoji negodovanje sa njene strane kada smo trebali da idemo od njih na kafu. Jednom prilikom mi je najmlađe dete bilo bolesno, morala sam da ga odvedem kod lekara. Drugarica me je pitala zašto ih vodim sve, odnosno zašto njih dve ne ostanu, ali moja ćerka je insistirala da krene, pa sam ih povela. To je jedino što sam primetila.

- Stigli smo do veštačenja moje ćerke i njegove unuke koja ima devet godine. Ništa još uvek ne znamo. Njegova unuka je sa mojom ćerkom pričala, rekla je da je deda ispred nje vršio određene polne radnje sa psom, a rekla je da je i nju pitao da se ljube u usta. Ona je to u Centru za socijalni rad vrlo demonstrativno objasnila. Oni su smatrali da i to dete možda tako prolazi - rekla je ona, te ispričala: