- Najčešće se nasilje dešava onda kada je ekonomski momenat u pitanju, odnosno manjak resursa. Nasilje mogu izazvati i drugi okidači, kao što je sama struktura ličnosti, tada dolazi do eskalacije nasilja - kaže Bojana Šlajmer, psiholog.

- Imate preventivne kazne kao što su udaljenje na 48 sati ili 30 dana, a kasnije u sudskom postupku može biti i na duži period. Postoje i zatvorske kazne ukoliko je došlo do fizičkog obračuna, povrede i tako dalje - dodaje Todorović.

Da je lepša polovina budući nasilnik ukazuje želja za visokom kontrolom partnera i sputavanje njegove socijalizacije, a kasnije dolazi i do sve burnijih rasprava.

- Uvek postoji jedna izolacija čoveka, obično krene od izolacije muškarca koji se oseća bezmoćno, muškarci takođe ređe prijavljuju nasilje, obično se stide da žena vrši nasilje nad muškarcem. Sarkastično ponašanje takođe je okidač, pa osoba prvo one prepoznaje oblik nasilja ali je to sve psihičko nasilje, nakon čega dolazi do fizičkih sukoba. Teško se dokazuje jer osoba mora da ima neke vidljive posledice da bi se dokazao sam vid nasilje - kaže Šlajmer.