- Neki prijatelj iz Novog Pazara me spojio sa kontaktom vezano za trgovinu drogom, trebalo je da bude neki kontakt iz Austrije. Ja sam sve rekao načelniku, znao je svaki kontakt. Imao sam pogrešno mišljenje, da on treba sve da zna. Pitao sam ga za savet, nisam znao identitet ko je sa druge strane, pitao sam Sentu, pa smo se raspitivali i onda me je on pozvao da dođem u Beograd, da učestvujem u akciji i pomognem. Moj prijatelj i ja otišli smo zajedno sa inspektorom Milenkovićem i ljudima iz njegovog odeljenja, bilo je još četiri auta, u kojima su bili inspektori. Ja sam izašao i prošetao ali sam posumnjao da je nameštaljka, bilo mi je sumnjivo pa sam se vratio do kola inspektora, s kojim je bio moj prijatelj i tražio pištolj - ispričao je svedok pred sudom.