- Kao dete, morao sam da kradem voće i povrće po komšijskim dvorištima. Bili smo gladni. To je bila hrana kojom sam preguravao dan - kaže on.

- Godine 1962. ili 1963, Tito je omogućio da svi koji hoće mogu da uzmu pasoš i odu iz zemlje. Bio sam maltene klinac, ali sam uspeo da pribavim dokumenta. Prvi put je to bilo turistički, ali kada sam video kako sve funkcioniše, više se nisam vraćao na stari način života - seća se on.

- Na bilbordima su bile slike egzotičnih ostrva, Tahiti, devojke sa cvećem. Meni je to zvučalo primamljivo, a voleo sam vojsku od malih nogu. Prijavio sam se i primili su me oberučke, čak su mi promenili ime i prezime u Mirko Bilkić.

- Ljudi mi kažu "To je teroristička organizacija", ali za mene je FLN bio oslobodilačka vojska Alžira. Oni su vodili rat protiv Francuske i prebacili svoju borbu i u Evropu. Trebalo im je dosta novca da bi finansirali ljude i oružje. Kada sam ušao među njih, odmah su mi pružili i zaštitu, i novac, i mogućnosti. Dobio sam i kuću u Briselu na četiri sprata, restoran, pa čak i diskoteku . Ali to nije bio običan poklon, očekivali su lojalnost i da se vratim s "dobitkom" u zajednički fond - priča Bjelivuk.

- On je sam priznao u knjizi da je izvršio 36 političkih ubistava. Bio je deo jugoslovenskih službi koje su u to vreme eliminisale ljude širom Evrope. Nismo mi bili njihova primarna meta, ali kada su shvatili da sam s FLN-om, postalo je opasno. Došlo je do sukoba jer smo mi u Amsterdamu hteli da izvučemo veću sumu novca iz jednog supermarketa, a on se tu pojavio s nekom ekipom -objašnjava Bjelivuk.