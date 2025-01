- Željko je mirno sedeo u fotelji. Nikoga nije dirao dok mu Vasilije u jednom trenutku nije opsovao majku. To je njega mnogo povredilo jer mu je majka bolesna i o njoj brine već neko vreme. To je bila varnica koja je probudila vatru u Željku. On mu je tada rekao: "Hajde dođi u Mladenovac da mi j**** majku!" - tvrdi sagovornik.

- Vasilije je došao u to mesto kod Mladenovca i našao Željka koji je već bio na ulici spreman da se suoči sa njim. Nekoliko trenutaka pre nesreće je Vasilije rekao: "Željko, ne teraj me da te udarim autom!". Na snimku se vidi da je ta ulica potpuno prazna. On je svesno dao gas i krenuo prema Željku kako bi ga ubio. Sa prenosa uživo je izašao samo na trenutak i to baš kada ga je udario automobilom, a onda se vratio i osobi koja je pokrenula prenos uživo rekao: "Ti si sledeći!" - završava svedok.