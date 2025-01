Podsećanja radi, one su kao svedoci već davale iskaz i tokom prvog suđenja kada je Zoran Marjanović osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje.

- Rekla je da joj je svega dosta, da je u kući katastrofa i da joj dođe da uzme dete i ode. Pitala sam je zašto to ne uradi. Rekla mi je: „Ne mogu, Zoko, on bi me ubio" - rekla je pred sudskim većem frizerka, sa kojom se Jelena družila. O odnosu Jelene i Zoranove porodice, svedočila je ranije i Nora Karleuša Rakić kada je navela da se Jelena žalila na snaju Milicu Marjanović, suprugu Zoranovog rođenog brata Miloša, „jer ništa nije radila po kući".