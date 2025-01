"Pričali su po gradu o nekim sukobima, ali to su tuče momaka od 15 ili 16 godina. Valjda je taj Vušović ranjen, nikad mi to Lazar nije ispričao i navodno ga zbog toga zovu Ćopavi Džoni, navodno ga je Lazar ranio. Ali to mi ne liči na Lazara, nikada nije nosio oružje", rekao je svedočeći pred sudom otac pokojnog Lazara Vukićevića.