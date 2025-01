Tokom jučerašnjeg dana, ponovo je došlo do jezivog porodičnog ubistva u Beogradu. Sin je ubio majku, i to udarcem u glavu, i potom se sam prijavio policiji . Više puta je intervenisano na ovoj adresi, a komšije tvrde da je ubica imao psihičke probleme.

- Da je adekvatno bio zbrinut i da je bilo sporvedeno lečenje ubice, do ovoga ne bi došlo. Ipak mora se pokazati da li se on ikada prijavio za pregled psihijatra i da li je lečenje uopšte bilo propisano. Kada ljudi imaju probleme sa mentalnim zdravljem, porodica to krije i ne odreaguje se na vreme.