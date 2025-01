Kako se sumnja, on je 24. januara, u Kaću, upravljajući mini autobusom, udario osamdesetogodišnjeg meštanina na kolovozu i udaljio se. Usled zadobijenih povreda, Kaćanin je preminuo na licu mesta. Operativnim radom, policija je identifikovala osumnjičenog, odredila mu zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.