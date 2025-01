Na današnjem ročištu, prvi put pred sudskim većem u ovom sastavu, svedočila je i Jelenina prijateljica Nora Karleuša Rakić. Ona je najpre rekla da ostajem pri svemu što je do sada rekla, ali je potom objasnila da su njen suprug i Zoran bili saradnici, nakon čega su počeli da se druže, ali da "Jelena nije imala tu slobodu da se viđaju mimo supružnika".

- Moj suprug i Zoran su radili zajedno, prvo su oni počeli da se druže, pa smo se tako sprijateljile i Jelena i ja. To naše blisko prijateljstvo trajalo je sve do 2010. godine kada je došlo do svađe između mog muža i Zorana jer je Zoran potpisao tada samo sebe na nekom zajedničkom projektu - posvedočila je Jelenina prijateljica Nora i dodala da su u tom periodu prekinuli druženje, da bi potom posle par meseci ponovo počeli da se druže, ali ređe.