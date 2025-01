Uskoković mlađi sin je Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine na Vidikovcu, i to nedaleko od mesta na kom mu je likvidiran naslednik. Skoleta su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental".

Uskoković je imao samo dve godine kada mu je ubijen otac, 27. aprila 2000. godine, a navodno su je izvršili pripadnici tadašnjeg zloglasnog zemunskog klana.