Pripadnici Službe za obezbeđenje Slađan Kovačević, koji je zaposlen na mestu mlađeg nadzornika u KPZ Padinska Skela, trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović, Zoran Krstić, kao i lekarka Vesna Sredojević našli su se danas na optuženičkoj klupi pred Višim sudom u Beogradu, i to u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, gde im se sudi zbog sumnje da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi u vezi sa smrću Stanimira Brajkovića (74), jednog od osuđenika iz Padinske skele .

Osim njih, terete se i radnici zatvora Padinska Skela, i to vođa smene, tri radnika obezbeđenja, odnosno komandira, i lekarka, koji su, prema optužnici u potpunosti ignorisali povrede koje je zadobio Brajković te smenu predavali u "redovnom stanju".

Pa da podsetimo i na sam slučaj kada su od polovine januara do 4. februara 2024. godine u KPZ Padinska Skela, trojica osuđenika Stanimira svakodnevno psihički, fizički i seksualno zlostavljali, nakon što mu je nestalo novca kojim im je u zatvorskoj kantini kupovao hranu, kafu i cigarete.

Stanimir je torturu trepeo danima, da bi 4. februara preminuo u zatvorskoj ćeliji, a zbog toga Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tereti zapsolene iz Padinske Skele za krivično delo nesavestan rad u službi, za koje je zaprećena kazna do pet godina zatvora.

- Postoji opravdana sumnja da su Slađan K., Dušan K., Stefan P. i Zoran K. izvršili navedeno krivično delo u periodu od 1. februara do 4. februara 2024. godine kršenjem opštih akata i to odredbi Pravilnika o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kao i postupanjem koje je u suprotnosti sa opisom poslova o sistematizaciji njihovih radnih mesta iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog i to prava na život - naveli su ranije iz tužilaštva.