- Preko Miljkovića sam upoznao Veljka Belivuka. Vlastimir Milošević je s nama radio obezbeđenje, ali su obojica fizički to prestala da rade 2014. godine. Početkom 2016. Marko Miljković me je kontaktirao preko kuma Peđe i saopštio mi je da želi da ubije kuma Vlastimira Miloševića jer je imao neki konflikt sa njim jer su mu bacili Molotovljev koktel na stan u Krnjači. Rekao je: "Ili si sa mnom ili si protiv mene" - rekao je u aprilu prošle godine za govornicom Spasojević.

- Miljković je tražio i da odem do jedne kafane na Dorćolu, gde je Vlastimir držao obezbeđenje, kako bih Vlastimiru odneo dva grama kokaina, što je imalo za cilj da se zbližim sa Vlastimirom. Pre toga mi je dao novac da kupim telefon sa SIM karticom i dao mi je broj na koji ću da javim da je Vlastimir to veče kad sam nosio kokain krenuo iz lokala. Ja sam u neko doba noći kad je Vlastimir krenuo kući poslao neku poruku, ne sećam se kakva je tačno bila, ali je bila kratka poruka, možda neki znak interpunkcije. Polomio sam telefon i bacio sam ga u kontejner. Likvidacija se nije desila to veče, a ja sam tad kad sam nosio kokain pokušao da kažem Vlastimiru da mu Marko radi o glavi, ali on mi nije poverovao.