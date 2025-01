U Višem sudu u Zaječaru počelo je suđenja Aleksi Milojeviću , optuženom za ubistvo oca, babe i dede 6. juna prošle godine u Knjaževcu. I dok tužilaštvo za ovo krivično delo traži doživotnu robiju, odbrana se nada da će zbog teških životnih okolnosti koje su dovele do zločina, mladić dobiti kaznu do 20 godina zatvora.

Okrivljeni je u sudu izjavio da se kaje zbog onoga što je učinio i priznao je krivicu. Takođe je izjavio da je njegova najveća kazna to što njegovi najmiliji više nisu živi.

On je govorio i o kobnom danu u kom je počinio trostrukoubistvo. Rekao je da ga je tog dana deda gađao prljavim pelenama i da je tada doživeo "prekid svesti". Rekao je da se ne seća samog zločina, već samo trenutka kada je krvav izašao ispred kuće i pozvao prvu komšinicu. Objasnio je da je puška kojom je zločin počinjen bila dedina da je bila napunjena i da je stajala naslonjena na zid u sobi babe i dede.

- Očekujem da će dalje da se izvedu dokazi saslušanjem svedoka. Cilj nam je da mu ne bude izrečene najstroža kazna, doživotna kazna zatvora, već da to bude kazna od 10 do 20 godina zatvora za to teško krivično delo - rekla je po završetku suđenja Vesna Momčilović, advokatica okrivljenog mladića.