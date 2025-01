On se tereti da je 10. marta 2001. u ulici Omladinskih brigada u Novom Beogradu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo u zabludu oštećenog G. L. lažnim prikazivanjem činjenica. On se žrtvi, povodom oglasa koji je na sajtu "Kupujem prodajem" postavio G. L. za kupovinu telefona, obratio porukom i ponudio mu na prodaju telefona marke „samsung galaksi S20 FE”, navodeći da isti može da nabavi iz Mađarske i da mu isporuči najkasnije do 13. marta iste godine.