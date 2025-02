- Rekli su mi da sednem na stolicu, naterali su me da skinem gornji deo trenerke. Vezali su mi ruke i noge i krenuli da tuku. Najpre jedan, pa još četvorica tukli su me po licu, svi osim jednog dečaka šestog razreda, koji je bio u prostoriji. Onda me je jedan šutnuo nogom u rame, pa sam pao sa stolicom za koju sam bio vezan, a onda su nastavili da me tuku i šutiraju i gaze po glavi - izjavio je učenik sedmog razreda, nakon što je sa majkom prijavio slučaj policiji.