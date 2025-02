Susret u gradu

Majka: Nije pokazao ni trunku pokajanja

Majka pokojnog Dimitrija kaže da je imala priliku da nekoliko puta sretne osumnjičenog S. A. u gradu.

- Videla sam ga u centru, istovarao je s ocem i bratom neke stvari. Stala sam kako bih videla da li ima snage da pogleda majku čije dete je udario i nije odgovarao. Znate šta? Samo me je pogledao, svi oni su me pogledali. Nije pokazao ni trunku empatije, pokajanja ili da mu je žao - kaže ona i dodaje:

- Moj stariji sin i on su vršnjaci. Desetak dana posle sahrane poslao mu je poruku u kojoj je rekao "da mu je žao što se to desilo, ali da on nije kriv".