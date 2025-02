"Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je danas rešenje kojim je prema okrivljenom V.S. određen pritvor , a koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Naime, pritvor je prema okrivljenom V.S. određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.