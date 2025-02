Osumnjičeni se terete da su u periodu od novembra 2023. godine do danas na teritoriji Srbije i Severne Makedonije izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 KZ i falsifikovanje novca iz člana 241 KZ.

Na teritoriji Republike Srbije lišeno je slobode šest pripadnika i to: S.O, A. B, Z. B, I. P, I. P, i S.N, dok je na teritoriji Severne Makedonije, gde je otkrivena i ilegalna štamparija u Skoplju, lišen slobode organizator ove kriminalne grupe Z. B. kao i još četiri pripadnika i to: B. J, S. B, T. A, i E. B.