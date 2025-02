"Bezbednost dece je u tvojim rukama, deca nisu samo brojevi! To su nečija deca, nečiji snovi prekinuti su zauvek. Nema izgovora! Uvek pravilno veži dete u auto-sedištu. Pojas spasava živote, veži ga i ti! Ne vozi brzo. Ne rizikuj, propisi postoje s razlogom ", piše u objavi MUP Srbije na društvenim mrežama preko kojih je upućen jasan i glasan apel svim vozačima".

- Statistika koju je objavio MUP Srbije jasno govori o tome da su deca poginula u nesrećama kao putnici u vozilima. To nam govori da neko, ko je bio za volanom nije dovoljno vodio računa o njihovoj bezbednosti - navodi Božović i pojašnjava:

- Nije dovoljno da dete ima svoje sedište, potrebno je i da to sedište vezuje u skladu sa svim propisima koje je dao proizvođač dečjeg auto-sedišta. Vozači moraju biti svesniji i oprezniji rizika kada voze decu.

Naš sagovornik naveo je da u poslednjem vreme ima više motornih vozila na drumovima i da je to još jedna stvar zbog koje dolazi do učestalih nesreća, a potom nažalost i do putnika sa smrtnim ishodima.