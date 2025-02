- Mlađi dečak Luka se dobro oporavlja, već je napravio prve korake, a nakon nesreće su mu uradili fiksatore u obe noge, a za dve nedelje mu skidaju. On se nalazi na rehabilitaciji u Beogradu kao i njegov brat Andrija. Pomažu mu da hoda uz pomoć tih fiksatora, pa je već načinio svoje prve korake. Kada mu skinu fiksatore, nadamo se da će sve biti u redu. Luka se jako dobro oporavlja. Andrija se nalazi u budnoj komi, drži otvorene oči, ali nemamo njegovu reakciju. U poslednje vreme, što je jako dobro, krenuo je da odgovara na neke naloge, odnosno kada mu kažemo da pomeri prst desne ruke, on ga pomeri. Kada mu ponavljamo nešto, to se zaista i desi, što znači da razume šta mu se priča, a i reaguje na bol što je dobar znak.

- U ovom trenutku je najvažnije aktivirati neuroplastičnost mozga, a pogotovo ako je u pitanju bila koma koja je trajala nešto duže, najvažnije je obnoviti neuronske puteve i to je najbolje raditi u kratkim, ali čestim intervalima. To je sinergički proces, sve te funkcije zajedno utiču na realizaciji govora, i to ne samo govore, već disanja, gutanja i tako dalje. Na početku, verovatno to rade i sa Andrijom, je bitno da se stavi ogledalo, da dete prepozna sebe i da imitira pokrete, nekakve aktivnosti. Najbolje je intezivnim vežbama, potom i masažama, reorganizovati neuronske puteve i omogućiti detetu da vrati funkcije. Ako on može da diše, guta, prvo bi trebalo proveriti da li može da guta na zahtev, dakle suvo gutanje, suvo iskašljavanje. Na taj način se proverava očuvanost funkcija za određene radnje.