- Otrov su stavili u meso i poslali ga Saviću. Prasetina je stigla do njega, međutim on je preživeo. Iz presretnute Skaj komunikacije proizilazi da su se, pošto nigde u medijima nije bilo vesti da je Savić umro, raspitivali i čitali na internetu, pa došli do zaključka da je vruće pečenje apsorbovalo cijanid i da otrov zbog toga nije delovao - dodaje on.