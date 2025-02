Kako kažu, ništa nije naslućivalo na to da bi moglo da dođe do ovakve tragedije, pa čak ni kada je neko od njih kobne noći pozvao policiju zbog buke koju je pravio Mihailo bacajući staklene predmete, uključujući i televizor, kroz prozor. Mihailu K. (21), Viši sud u Novom Sadu je odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje da je ubio majku, Aleksandru R. (48).