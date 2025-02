Potom je usledilo dopisivanje da bi mogli Duška Roganovića da ubiju tako što bi njegova blindirana kola digli u vazduh. Međutim, konstatuju da je to veoma teško jer on bukvalno ne izlazi iz kuće.

- Imaće on zaštitu uvek to je neminovno, ali mora za njega samo dobra neka informacija iznutra. Drugačije ga je teško odraditi, jer on je mnogo zaštićen dole - kaže prvi "škaljarac", dok mu ovaj saradnik odgovara:

Potom mu "škaljarac" odgovara da je to teško, jer je od porodice Roganović ostao samo on i "da ga dobro čuvaju."

- Ali nije obična meta on. Retko kad izađe uopšte da ode negde, nema on navike ni da se vozi kroz grad. A i za to nam treba informacija, jer džabe da imaš ljude svaki dan na ulici da ne trepću, on izađe jednom u nekoliko meseci.