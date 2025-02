- Ako posmatramo kroz istoriju, čovek je uvek bio u stanju da počini ubistvo. To može da bude potpuno psihički zdrav čovek u snažnom afektu, može da bude čovek u ratu, a takođe može da bude i osoba sa mentalnim smetnjama. Ono po čemu mi možemo da pomislimo da je u pitanju osoba sa mentalnim smetnjama je način na koji je to ubistvo počinjeno. Znači, to je obično neka bizarnost, nešto što običnog čoveka začudi. To se obično vidi. Znači što je teži mentalni poremećaj, to se lakše vidi. Samo što roditelji ne umeju da prepoznaju šta se to dešava sa njihovim detetom. Prva stavka kad vide da nešto sa detetom nije u redu je negiranje ili minimiziranje. To se dešava u najranijem detinjstvu. Znači prva reakcija je: "Ma, biće ipak sve okej." To je ono čemu se roditelj nada. Kada vidi da ipak ne dolazi do toga, a onda pomisli da je to razvojna faza, nešto što će spontano proći samo od sebe. E onda dođe trenutak kada roditelj shvati da detetu treba stručna pomoć i tu dolazi do drugih nekih prepreka - mišljenja je Paunić.