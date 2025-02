Novi trag u potrazi za njenim telom, kako navode, moglo bi da bude to što je Knežević nekoliko dana pre nego što je iznajmljenim rent-a-kar automobilom, na kom je zamenio tablice otišao u Madrid, preko gugla pretraživao put od Madrida do Nacionalnog parka Tara.

Podsetimo, Ana Knežević p oslednji put je živa viđena u februaru prošle godine u zgradi u kojoj je živela u Madridu. Kako se sumnja, David Knežević od kog se razvodila sa kojim se sporila oko imovine tokom brakorazvodne parnice, iznajmio je kola u Srbiji, dovezao se do Madrida i maskiran kacigom ušao u stan, u kom je ubio i telo izneo u koferu.

- Porodica je prikupila i istražiteljima dostavila dokument na 32 stranice u kom se, između ostalog citiraju zabrinjavajuće onlajn pretrage, mesec dana pre nestanka Ane Knežević. On je 8. januara prošle godine na internetu pretraživao - "mešanje izbeljivača i hemijske reakcije amonijaka", zatim je šest dana kasnije, 14. januara, tražio uputstvo za put iz Madrida do Nacionalnog parka Tara u Srbiji - preneli su lokalni portali sa Floride do kojih otkrića je došla porodica nestale Ane Knežević, koja je bila rodom iz Kolumbije.