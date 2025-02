- Tresao sam se sve vreme dok nisam video da će da sve bude u redu sa detetom. Bilo me je strah da ne umre dok ne dođe Hitna pomoć. Opustio sam se kada su došli lekari i kada sam video da je sa detetom sve u redu. Video sam devojku kako odlazi do kontejnera koji se nalazi kod prodavnice. Nisam video da je nešto bacila, ali je čovek koji je stajao ispred prodavnice video da je ona nešto donela u rukama i bacila u kontejner. On je pitao šta to baca, a ona je rekla da je to mače - ispričao je dan nakon drame Zlatković i dodao.