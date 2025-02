U komunikaciji sa odbeglim policajcem Ljubom Milovićem , to konstatuje osoba koja je na Skaju pisala pod nadimkom "Montaña Malvada".

On, međutim, tvrdi da je Radulović to činio svojevoljno, ali se iz drugih četova sa te sada dekriptovane aplikacije vidi da je Kapetan bio zarobljen, primoran da sa svog telefona navlači saradnike iz klana, pa da je na kraju mučen i brutalno ubijen.

“Jesi vidio kako džukac kojeg sam nap**** i izbrisao Barane radi njega je iznamještao sve žive, nisu Risto i Savo”, navodi on.

Milović pod nadimkom Oficir piše da zna o kome se radi, ali se čudi dešavanjima: “Je l’ moguće to... General čuveni... Upadao je u TV sa Lukom Đurovićem... Davno”.

Sagovornik potvrđuje da je to ta osoba, govoreći da ima njegove kontakte jer su mu “klonirali kriptu”...

“Znači on ih namještao... Aooo”, pita Oficir, a ovaj odgovara da je dugo škaljarcima pričao da iz Bara ide pretnja:

On potom objašnjava da se sa Kapetanom “dobro posvađao” još dok je Igor bio živ: “Svašta sam mu rekao, što mi je palo na pamet. I kasnije Ristu i zato su sarađivali. Kad osjetim nekoga da je go***”..

“Jbg, ja mu dao osu i par bebica za nju... On doveo bio jednog skoro da Jovicu gađa iz nje... Saznalo se sve”...

Kapetan tada piše vođi kavačkog klana da on nije izdao Kožara i da to nikada ne bi uradio:

“Ja Adža u životu svom, kako god ga gledali, izdao ne bi!!! Nikada!!!! Ti dobro znaš, ti si mu pokrao kocke (kokain), cijeli Bar to zna!!! Ja se špijunima i lopovima ne obraćam!!! A truješ dobro, a to si ti, sprdnja Serdare!!! Sve ti živo i mrtvo je**m!!!! Tebe ću lično da gađam zoljom, smradu jedan!!! Tebe je Adžo htio da ubije”, piše mu on tada.