- Čula sam da mi je otac mrtav nakon što mi je majka preminula. Ujak me je nazvao i rekao da je i Marijan mrtav, ali ni on nije znao kako je preminuo. Informaciju da su ga pretukla tri momka saznala sam iz medija i prenela mu. Oboje smo šokirani - započinje ispovest I. Stihović.

- Uvek smo čestitali jedno drugom rođendan i novu godinu, bilo mi je veoma čudno što mi se nije javljao. Pomislila sam da radi, ima neke obaveze i da prosto ne stiže u svoj toj gužvi da me pozove. Međutim, kada mi nije čestitao ni novu godinu , uspaničila sam se. Zvala sam sve bolnice kako bih proverila za svaki slučaj, ali nisam saznala ništa - priča sa suzama u očima.

- Živeo je sa mnom i sa sestrom u stanu nakon što se razveo, a onda je otišao u Rusiju da radi. Ja sam se odselila, sestra je prodala stan i on je kada se vratio, shvatio da njegovih ličnih dokumenata nema. Nije imao gde. Mesec dana je bio kod mene, a zatim je otišao na Adu - prepričava Marijanova ćerka.

- Kada je došao iz Rusije, imao je neku ušteđevinu, pa je cimerisao sa nekim prijateljem. Međutim prijatelj mu je preminuo, pa je došao kod mene na mesec dana. Za to vreme je, kako je on to meni objasnio, pričao sa nekim prijateljem koji mu je dozvolio da živi kod njega u lokalu na Adi - objašnjava I. Stihović.