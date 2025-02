- Tokom devedesetih, kriminalci se nisu ubijali pred ženama i decom, to se veoma retko dešavalo. Tek od 2015. to se sporadično dešavalo, jer se do tada poštovao kodeks da se ne rizikuje da žene i deca budu kolateralna šteta. Međutim, poslednjih godina, svedoci smo da se u kriminalnim obračunima gotovo isključivo bira trenutak da je žrtva na dohvat ruke, bez obzira na to da li su u njenoj blizini žene, pa čak i deca - objašnjava sagovornik Kurira.