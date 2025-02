- Ja ću se uvek zbuniti u situaciji kada me određeni ljudi pritiskaju da priznam nešto što nisam učinio. Pištolj kojim je počinjeno ubistvo pripada meni, ali ga 13. maja nisam uneo na Sajam - kazao je on.

Ivica Dačić je 2017. godine, prilikom polaganja venaca na grob ubijenog Peroševića, rekao da "SPS neguje sećanje na Boška Peroševića koji je imao značajno mesto i u istoriji Socijalističke partije Srbije i u istoriji AP Vojvodine". - Najtragičnije je što je Perošević na takav način izgubio život na Novosadskom sajmu, a njegov ubica slobodno živi jer je proglašen neuračunljivim - rekao je tada Dačić. I Gutovićeva sestra iz Ratkova je 2021. godine za medije rekla da je Milivoje na slobodi. - Sad je u Novom Sadu, tamo radi, nema porodicu - rekla je ona. Na pitanje kada je Gutović izašao iz zatvora, ona nije uspela da precizira godinu i datum, samo je rekla da je on "odavno pušten iz beogradskog zatvora", kao i da je u njemu proveo "vrlo malo vremena". - Puno njih ga je obilazilo tamo, ja zbog zdravlja nisam mogla da mu idem u posetu, skoro je on dolazio kod mene ovde - rekla nam sestra Milivoja Gutovića.

- Sigurno ga nije on ubio. Bili su drugovi iz detinjstva! Evo, i po selu pričaju da je nevin, da se zna da je to bilo čisto političko ubistvo i ništa više! Šta da vam kažem, namestili su ga... On je tog dana bio na Sajmu i tačno je da je u vreme ubistva bio tu, ali nije tačno da je on pucao. Navodno je čovek, čijeg se imena ne sećam, dotrčao i odgurnuo mog brata, pucao u Peroševića, i pobegao. Policija je došla, uhapsila Milivoja i optužila ga ni krivog ni dužnog - ispričala je Milivojeva sestra.