Uroš Blažić (22), osuđeni masovni ubica iz Dubone kod Mladenovca, koji je u maju 2023. godine ubio devet ljudi, a njih 12 teško ranio u selima Dubona i Malo Orašje, potukao se u ćeliji , a jučerašnji incident nije novina za osuđenog masovnog ubicu, s obzirom na to da je i ranije imao sukobe sa drugim pritvorenicima. Ono što je pomoglo ovoj vesti da odjekne, jeste činjenica da se očekivalo da Uroš Blažić, tokom odsluženja svoje kazne u zatvoru, bude izolovan barem na određeno vreme. Informacija da se potukao u ćeliji potvrdila je da se tako nešto ipak nije desilo, a gosti emisije " Puls Srbije vikend " koja se emituje na Kurir televiziji, Slađana Nedeljković, novinarka hronike u redakciji Kurira i Bažo marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije", govorili su o mogućnostima koje su dovele do ovakve odluke.

- Njemu još uvek nije saopštena dijagnoza, ali ono što smo mogli da čujemo nakon veštačenja, jeste da on nije tolerantan na frustraciju. Time se može predvideti da će u budućnosti počiniti dela poput onih koja je već počinio. Samim tim, on bi trebao da bude izolovan kako ne bi dolazili do ovakvih situacija. Mislim da on nije smešten u sobi samo sa jednim licem, mislim da ih je više. Kada su ovakve specifične ličnoste u pitanju, one se moraju izolovati od drugih, takođe i kako bi se pratilo njegovo ponašanje u zatvoru - rekla je Nedeljković, na šta se Marković nadovezao: