Prema rečima Željka Grujića, portparola Policijske uprave Pančevo, nakon izvršenog uviđaja danas u ranim jutarnjim satima, utvrđeno je da je do požara došlo " usled neadekvatnog održavanja dimnjaka koji svojom vertikalom prolazi odmah pored drvenih greda kuće."

– Požar je zahvatio krovnu konstrukciju i proširio se i na pomoćni objekat (šupa). Po glavi i telu opekotine je zadobio vlasnik kuće, kome je ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici Pančevo. Nakon toga, on je upućen na dalje preglede na Odeljenje za opekotine Urgentnog centra u Beogradu. Požar je lokalizovan i kasnije ugašen od strane Vatrogasne jedinice Kovačica i Vatrogasne jedinice Pančevo. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo u Pančevu – rekao je Grujić za "Zdravo Pančevo".

On je apelovao na građane da svake godine pred početak grejne sezone obavezno očiste dimnjake na svojim kućama, jer u suprotnom može doći do začepljenja, a u nekim slučajevima i do požara, pri čemu šteta na imovini može biti potpuna, a životi ljudi ugroženi ili čak izgubljeni.