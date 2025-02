Neutešni otac malene Danke nedavno je podelio i nalaz veštaka nakon urađenog DNK testa, koji je odrađen na zahtev policije kako bi utvrdili očinstvo. U nalazu, podsetimo, jasno piše da je devojčica ćerka Ilića, a Miloš je uz to prokomentarisao ironično: "Eto nove teme za dušebrižnike".

On se potom, gostujući u lajvu na Tiktorku, prisetio dana kada mu je supruga javila da "Danke nema", a potom je uperio prst i u komšije iz Banjskog polja.

- Bio sam udaljen ne više od 20-ak kilometara, u obližnjem selu, a sve se izdešavalo u Banjskom polju. Ivana mi je javila, pozvala je policiju i ja sam stigao nekih 5 minuta pre patrole. Pitao sam sve redom da li su videli Danku, posle sam čuo da su pojedini meštani iz Banjskom polja novinarima pričali sve i svašta, kako Ivana nije tražila dete, kako su videli ovo i ono i slično. Ja njih poznajem lično i bio sam u šoku kakve su to priče, pogotovo što kada su bili pozvani u tužilaštvo da svedoče, tad su se pravili ludi za sve i rekli pred tužilaštvom da ništa nisu videli - ispričao je nedavno Miloš u lajv prenosu na profilu "Državni".

x 26. mart - prijavljen nestanak Danke Ilić i po prvi put aktiviran sistem "Pronađi me"

Takođe, prema optužnici se navodi da je Danka Ilić ubijena tako što joj je rukom prekinut dotok vazduha, ali i napomenuto da se ta tvrdnja bazira na priznanju optuženog, koje je on kasnije povukao.

S obzirom na to da je Apelacioni sud u Nišu vratio zaječarskom Višem sudu optužnicu na ponovno razmatranje, ostaje da vidimo koja je odluka tog suda. Kako smo već izveštavali, postoje dve mogućnosti, ili će sud ponovo potvrditi optužnicu ili će je vratiti na dopunu. Inače, obojici osumnjičenih pritvor je produžen mimo odluke o optužnici, s obzirom na to da se time bavi drugo sudsko veće. Janković i Dragijević ostaju iza rešetaka do 14. februara na osnovu dosadašnjih razloga o njihovom zadržavanju, jer, kako saznajemo - novih okolnosti nema!