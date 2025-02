- On je, kako se sumnja, 9. februara oko 3.25 časova, u Ulici Mije Kovačevića kod autobuskog stajališta, „tojotom“ pregazio dvadesetsedmogodišnjeg pešaka koji je nakon saobraćajne nezgode preminuo na licu mesta. D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - navodi se u saopštenju policije.