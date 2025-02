- U petak je došao M. V. iz Čačka, brat od tetke D. M., i nakon kafe koju sam mu skuvala izbila je svađa u kojoj mi je rekao da se spakujem i idem iz kuće. Pitala sam ga: "Gde si bio poslednje četiri godine da hraniš brata?", nakon čega je on ustao sa stolice, odgurnuo me i bacio na krevet. Počeo je da me davi jednom rukom, dok me je drugom čupao za kosu. Iščupao mi je svu kosu sa temena - opisala je Tanja za Kurir nasilje koje je doživela.