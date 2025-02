Naime, ime bivšeg direktora "Vodovoda" spominjao je i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih, kada je tvrdio da je njegovom sinu, kao i Jankoviću, sve namešteno!

- Moj sin je rekao da nikada nije video devojčicu, i naravno da je nije video, nije je ni pipnuo, a to što je prvo priznao da je ubio, sve mu je to namestio bivši direktor, sve kolege to znaju i pričaju tako, pare svašta mogu da učine da vam ja kažem - rekao je ranije Radoslav Dragijević za Kurir.