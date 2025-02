- Dok taj momak tuče mog oca u dvorištu se nalaze i njegovi roditelji. Tvrdim sigurno, a to se nažalost ne vidi na kameri, da iza tog drveta dok moj otac leži Nikolin otac udara mog Zorana. Sigurno ga i on udara i to nekim predmetom, s obzirom na povrede koje su kasnije ustanovljene. Sigurno nije stajao pored njega mirno, nego ga je i on tukao.