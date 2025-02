- Kada su ga uhapsili, on je prvo pitao "zašto sam ja ovde", a sumnjiče ga za saučesništvo u teškoj prevari i pranje novca, što je van svake pameti. Kada ljudi vide onakvu vilu, prvo što im padne na pamet jeste odakle im sve to, ali potpuno je logično da ljudi koji imaju toliko nakita i zlata, pre svega to čuvaju u trezoru, a za sve to što je pronađeno u vili, postoje i papiri da je to sve uredno kupljeno i skupljano više od 10 godina, sve je to na ime Marijaninog sina. Smatram da nema nikakvih dokaza da se on bavio pranjem novca - ispričao je za Kurir branilac Babić.