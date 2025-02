Među presretnutim porukama sa Skaja je i komunikacija koju je Vušović u januaru 2021. imao sa Dariom Đorđevićem Deksterom, ali i Radojem Zvicerom, iz koje proizilazi da je u to vreme već bio u Španiji.

- Pakujem se i idem u Južnu, neću da me spakuju ovde kao Indijanca - napisao je u poruci koju je 7. marta 2021. poslao Radoju Zviceru.

Đorđević: Nisam za to da ideš u Južnu. Ako odeš tamo ima da se opustiš, nećeš živ da se vratiš. Moraš da budeš na terenu gde je tenzija i u bekstvu.

Vušović: Kako neću opstati?

Đorđević: Da te ne ubije neko tamo.

Vušović: Ima jedna zemlja gde je uređen sistem kao u Evropskoj uniji i tamo bih ja da idem, u Urugvaj.

Đorđević: Dubaji je bolji, tamo nema kriminala, a ista je cena kao u Vijeni, najsigurniji grad na svetu.

Vušović: Mnogo para treba za to.