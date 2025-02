- Ja moram da napomenem da se nasilje ne dešava samo u porodici. Ono sada postoji sve češće i u našim školama, u javnom prostoru, na ulici, na društvenim mrežama i negde zaista, deca su nam jako izložena nasilju u svim sferama života. Kao što smo nažalost videli, najčešći počinioci nasilja ili oni koji najčešće nanose bol su upravo oni u koje imaju najviše poverenja, a to su roditelji ili neke druge bliske osobe - kaže Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite.

- Zaista to može da bude izraženo i ne samo kroz formu fizičkog nasilja, ono što vidimo pojavno kroz različite povrede, modrice, nego i kroz one fine, suptilne oblike nasilja kao što su psihičko nasilje, vređanje, omalovažavanje, pretnje. Takođe, ne možemo da zaboravimo da su deca žrtve nasilja, i kada su svedoci nasilja, odnosno, kada su roditelji nasilni jedno u odnosu na drugo. Deca to sve gledaju i čuju iz druge sobe - dodaje Perić.