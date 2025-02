Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras u Vrčinu da je došlo do prevrtanja vagona sa sumpornom kiselinom i da je najvažnija da nema stradalih i povređenih, a nivo štetnih materija trenutno nije veći od dozvoljenog, to znači da nema opasnosti za građane.

„Kasno popodne smo dobili prijavu sa železničke stanice ovde u Vrčinu, da je došlo do incidenta, do prevrtanja vagona cisterne sa sumpornom kiselinom, kako ovde to stručno kažu akumulatorskom kiselinom koja se nalazi u akumulatorima i da je jedan od vagona prevrnut na bok i da je odatle došlo do curenja sumporne kiseline.