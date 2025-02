Advokat Vladimir Đukanović , član Predsedništva Srpske napredne stranke, najavio je juče za Kurir da će ovo biti veoma široko rasprostranjena akcija koja će trajati mesecima. On je naveo da njegove informacije govore da su za više od 30 slučajeva velike korupcije već, kako kaže, sklopljene kockice da može doći i do privođenja.

- Ne može sve u jednom danu, verujem da će to trajati nekoliko meseci, jer prema nekim nezvaničnim informacijama koje imam, reč je o više od 30 slučajeva rasprostranjene korupcije i ogromnom broju ljudi koji je upleten. To su slučajevi koje tužilaštva češljaju, rade se istrage, proveravaju stvari, ali gde su već sklopljene kockice tako da može da dođe do realizacije, odnosno privođenja. Verujem da će to trajati nekoliko meseci. Čuo sam da samo u Beogradu ima 17 tih velikih slučajeva - objasnio je Đukanović.