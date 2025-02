- Čovek koji je to učinio je iz Čačka, došao je u porodičnu kuću svog brata kojem sa ja bila negovateljica, ja sam skuvala kafu i donela je u prizemlje gde se on nalazio. Postavila sam mu jedno jedino pitanje "Gde si bio četiri godine kada ja čuvam tvog brata?". On je operisao kuk, poslednje tri nedelje je u postelji. Ja ga hranim i vodim računa o njemu, obuvam ga, češljam. Sve ja radim. Takođe, pitanja po kućnom postupku završavam ja. Međutim, njegov brat me je uhvatio za gušu, bacio na krevet. Pola kose na glavi mi je počupao - rekla je Tanja, čime je započela svoju priču.

- Moj verenik se nalazio na spratu i sve je čuo. Kada je sišao, jedva me je otrgao od njih kako bih izašla napolje. Tu se nalazio i komšija, on nikada pre tog događaja nije bio kod nas u dvorištu, pa ne znam da li je to bila dogovorena priča. Dok me je davio, on ni jednog minuta nije prišao da pomogne i da me otrgne. Smejao se i izlazio na kapiju. Čovek čija sam negovateljica me je, takođe preko svog brata udario nekoliko puta. Rekao mi je da kupim stvari i da izađem napolje.