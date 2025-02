U akciji države u borbi protiv korupcije uhapšen je gradonačelnik Obrenovca Milorad Grčić . Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila Grčića zbog sumnje da je u vreme dok je bio vd direktora JP EPS sa saradnicima oštetio to javno preduzeće. Akcija je, kako saznajemo i dalje u toku, a pored Grčića uhapšeno je još desetak osoba.

- Svi smo na testu, ovo je početak još jedne u nizu faza. Ja bih volela da se naša država oslobodi onih koji su zarobili državu i preživljavaju sve političare. Mislim da će takođe sva preduzeća biti pregledana, a to je samo početak. Imamo priču koja će izmeniti lice Srbije u narednih nekoliko godina. Tužilaštvo ima odrešene ruke.

- Što se tiče ovog slučaja, sa tim gospodinom je problem što je bio sistemska greška. Kako je on uopšte mogao da bude direktor EPS-a? Našao se na tom mesto bez obzira što nije bio dovoljno kvalifikovan. Ja ovo sve vidim kao jednu kampanju, a voleo bih da ne bude tako.

United Group u vlasništvu Dragana Šolaka, saopštila je da je postignut dogovor o prodaji SBB, alternativnog provajdera plaćene televizije, širokopojasnog interneta i fiksnih telefonskih usluga u Srbiji. Grupa je takođe postigla dogovor o prodaji Eon TV International Ltd kao i prava prenosa sportskih događaja na zapadnom Balkanu kompaniji Telekom Srbija a.d. Beograd (“TS”).

Obrknežev je, govoreći o pomenutoj medijskoj grupaciji, istakao one ulivaju veliko nepoverenje u narodu:

- Kada se govori o privatnim firmama, njihov gazda može da radi šta god hoće. Čini mi se da svi koji su radili u njegovoj firmi nisu radili u interesu države. Ostavili su velike posledice našem narodu i doveli do podele unutar njega. Čudim se do koje mere mogu da idu, oni su doktori nauka za spinovanje vesti. Potrebne su određene sposobnosti i talenti za to.