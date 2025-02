Predsednik opštine Obrenovac Milorad Grčić uhapšen je juče u akciji države u borbi protiv korupcije . Kako saznajemo, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila Grčića zbog sumnje da je u vreme dok je bio vd direktora JP EPS sa saradnicima oštetio to javno preduzeće.

- Pre svega želim da pozdravim odluku države Srbije. Treba govoriti o tužilaštvu kao nezavisnom organu koje je pokrenulo postupke protiv određenih lica. Vreme je bilo odavno za to obračun sa licima koja se bave korupcijom i koja pribavljaju protivpravno imovinsku korist zloupotrebom službenog položaja, zloupotrebom položaja odgovornog lica. Ono što je jako važno to je da tužilaštvo bude potpuno nezavisno u svom radu, oslobođeno bilo kakvog pritiska izvršne vlasti, da bude nezavisno i da radi svoj posao na najbolji mogući način - kaže Kovač.

- Borba protiv korupcije, pa ni krivični postupak, ne počinju, niti se završavaju hapšenjem. Ono što je veoma važno, to je i postupak za oduzimanje stečene imovinske dobiti. Jer, u suštini, bez ekonomskog razvlašćenja i oduzimanja onoga što je kriminalno stečeno, korupcijska krivična dela nisu zaista na pravi način rešena. Pored toga, oni koji su se na taj način bogatili, a to je uvek sprega kriminala određenih delova države, privrede, donosi enormnu imovinsku korist i dokle god ne postoji ne sama bojazan, nego i saznanje da protivpravno stečeno bogatstvo nećete moći da zadržite, borba protiv korupcije neće biti kompletna - smatra Vuković.

- Korupcija je jedna od najvećih pošasti koja može da zadesi jednu državu, jedno društvo, to je u krajnjoj instanci uzimanje naših sredstava, naših novaca, dakle poreskih obveznika za neke radnje koje nisu predviđene. Dakle, da se taj novac utroši na njih. Naravno da sve koruptivne radnje koje imaju veze sa nekim državnim funkcionerima ili javnim funkcionerima nanose štetu i ugledu i razvoju države i društva. Ne smemo zaboraviti da je ova vlast došla na mesto gde jeste pre 12 godina, zahvaljujući svom velikom obećanju da će se obračunati i obračunavati sve dok je to potrebno sa korupcijom i kriminalom - smatra Dimitrijević.

- Kad god je neko uhapšen, ja se nadam da je nevin. I pretpostavlja se da je nevin. I pretpostavlja i zakon da je nevin i ja molim Boga da je on nevin. Mene to podseća na one sezone lova. U septembru je lov na prepelice, u oktobru na fazane, u novembru na zečeve, a ova krupna divljač se lovi po posebnoj dozvoli. Verovatno će biti i krupne divljači, ali će ona biti tretirana na poseban način, a možda će biti i izostavljena - smatra Petrović.