Prema rečima našeg izvora, muškarac je navodno u svojoj izjavi naveo " da je to uradio jer zaposleni u Domu zdravlja nisu uspeli da njegovom maloletnom sinu pruže adekvatnu medicinsku pomoć".

- Sve je, navodno, počelo u četvrtak, 6. februara, kada je čovek sa suprugom doveo dete od pet godina kod zubara u dom zdravlja u Barajevu. Dečak se žalio na bol u zubu, a pre posete stomatologu roditelji su primetili da on iznad jedinice koja ga boli ima "iglicu kroz koju curi gnoj" - objašnjava naš sagovornik šta je prethodilo demoliranju ordinacije.

- Otac je u svojoj izjavi policiji, navodno, naveo da zubarka posle vađenja zuba detetu nije dala nikakvu propratnu terapiju, pa čak ni izveštaj da je zub izvađen - kaže izvor i dodaje da se dečak po povratku kući tog, ali i narednog dana žalio na bolove, ali da su mislili da je to uobičajena reakcija na vađenje zuba.

- Rekao je dalje da je sestri objasnio zbog čega je došao i dobio odgovor uz smeškanje: "A, vi roditelji! To je detetu od adrenalina!". Kako je potom objasnio, posle te rečenice on se razbesneo, ušao u ordinaciju i počeo da ruši sve pred sobom. Oborio je dva kompjutera, šutnuo stolicu za pacijente, a sestra je za to vreme nemo gledala. Nakon izlaska joj je rekao: "Doviđenja i prijatno" - kaže izvor Kurira i dodaje da je revoltirani čovek po izlasku iz doma zdravlja, shvativši šta je uradio odmah pozvao policiju.