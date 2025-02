Na srpskim železnicama zbog strujnog udara iz kontaktne mreže, procenjuje se, godišnje strada petoro ljudi. To su uglavnom mladi, koji ginu zbog nepromišljenosti i radoznalosti, a poslednjih godina i zbog želje za što boljim kadrom za fotografiju.

- On nije bio sam u tom trenutku. Naime, grupa dece pela se po vagonima, a u jednom momentu petnaestogodišnjaka je udarila struja iz kontaktne mreže iznad pruge - rekli su izvori.

- Zbog njene velike snage, do strujnog udara može da dođe i ako se samo uđe u strujno kolo, koje može biti čak i nekoliko metara udaljeno od kablova kontaktne mreže. Dakle, da bi se dogodio strujni udar, nije potrebno da se dodirne kontaktne mreža iznad pruge. Penjanje na vagone zato je izuzetno opasno, jer preti direktna opasnost da se uđe u strujno kolo i nastrada od strujnog udara. Posledice su gotovo po pravilu smrt ili teške opekotine i telesne povrede - upozorili su iz "Infrastruktora" i podsetili da su samo tokom 2024. godine na ovaj način poginule tri, a teško povređene četiri osobe, a slični podaci su i iz prethodnih godina.

Kako su dodali u saopštenju, "Infrastruktura železnice Srbije" sa svoje strane preduzima sve što je u njenim mogućnostima da se ovakve nesreće ne događaju. Železničke stanice imaju upozorenja da je zabranjeno penjanje na vagone, a dežurno železničko osoblje i službe obezbeđenja uvak kada to primete nastoje da takve situacije spreče.

x U maju 2020. godine dečak L. A. (12) nije imao sreće da preživi, već ga je struja ubila na mestu onog trenutka kada se popeo na vagon na železničkoj stanici Pančevo varoš. On je, navodno, hteo da napravi fotografiju za Instagram kada se popeo na vagon. Bio je u društvu druga, a do vagona su došli na biciklama.

- Došli su do četvrtog koloseka i hteli da preskoče cisternu u donjem delu. Međutim, on je odlučio da pre toga napravi fotografiju, odnosno popeo se na cisternu i rekao drugu da ga fotografiše telefonom. Verovatno je želeo da sliku okači na Instagram, jer je bio aktivan na toj društvenoj mreži. Dok se on merdevinama peo ka vrhu vagona, drug je prebacivao bicikle između cisterni i odjednom je čuo prasak. Okrenuo se i video druga kako leži nepomično - ispričao je tada za Kurir meštanin koji živi u blizini mesta nesreće.